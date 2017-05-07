В штабе Макрона рассказали о причине эвакуации людей с площади перед Лувром

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сказал агентству, что угрозы взрыва нет. «Да», — ответил он вопрос, исключена ли угроза взрыва.

«Сегодня в 13.00 (14.00 мск) на сумку, где находились три аккумулятора от камеры, отреагировала собака, обученная обнаруживать взрывчатку. В качестве меры безопасности 300 журналистов, присутствовавших на месте, были эвакуированы и выведены за пределы зоны», — сообщил штаб Макрона.