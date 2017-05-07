В Ленинградской области на машину с водителем обрушилась строящаяся школа

«По предварительным данным, 7 мая в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области обрушилась часть здания строящейся школы. При разборе завалов в автомобиле, находившемся вблизи здания, обнаружено тело мужчины», — уточняется в сообщении.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливается личность погибшего и другие обстоятельства произошедшего. Сотрудниками МЧС продолжается разбор завалов.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин сообщил «Интерфаксу», что строительные работы на месте происшествия остановлены.

«Специалисты государственного строительного надзора региона осмотрели место: по предварительным данным, обрушение произошло при производстве работ на кровле. Компания ссылается на некачественные металлоконструкции, но не исключены и технологические нарушения при заливке кровли, — сказал Москвин. — Выяснение причин и обследование займет не менее двух недель, после чего будет принято решение либо о демонтаже конструкций, расположенных под спортзалом или их восстановлении».