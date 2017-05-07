Неизвестные подожгли дом главы пресс-службы челябинской администрации

Неизвестные хулиганы подожгли строящийся загородный дом начальника управления информационной политики челябинской администрации Владимира Сафонова и травмировали попытавшегося задержать их хозяина, информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД региона.

По словам чиновника, первый поджог случился ещё две недели назад, огонь повредил крышу дома и стройматериалы. 7 мая Владимир Сафонов, приехав на свой участок в посёлке Карпов пруд, вновь заметил горящие доски, а также двух подростков 16−17 лет. Он пытался задержать поджигателей, однако те вырвались и скрылись, в потасовке сломав мужчине палец.

Отметим, что чиновник не связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью. Сейчас хулиганов разыскивает полиция. Предположительно, подростки пришли со стороны микрорайона «Парковый 2».