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15:43 (мск), источник: АиФ Челябинск

Неизвестные подожгли дом главы пресс-службы челябинской администрации

Владимир Сафонов пытался задержать хулиганов.

Неизвестные хулиганы подожгли строящийся загородный дом начальника управления информационной политики челябинской администрации Владимира Сафонова и травмировали попытавшегося задержать их хозяина, информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД региона.

По словам чиновника, первый поджог случился ещё две недели назад, огонь повредил крышу дома и стройматериалы. 7 мая Владимир Сафонов, приехав на свой участок в посёлке Карпов пруд, вновь заметил горящие доски, а также двух подростков 16−17 лет. Он пытался задержать поджигателей, однако те вырвались и скрылись, в потасовке сломав мужчине палец.

Отметим, что чиновник не связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью. Сейчас хулиганов разыскивает полиция. Предположительно, подростки пришли со стороны микрорайона «Парковый 2».

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