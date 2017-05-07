Остановка рухнула из-за ветра в Караганде
В Караганде
В Караганде
«Я с ребенком стояла чуть левее той самой остановки, — рассказывает очевидец происшествия Айнура Султангамбет. — Ветер страшный был, порывистый. Вдруг страшный грохот, крики, люди
Упавший павильон вернули на место в течение часа. Сейчас в акимате города разбираются, кто должен отвечать за происшествие и почему конструкция не была закреплена должным образом.
Между тем, это не первые последствия ураганного ветра в Караганде. В течение последних нескольких дней в разных районах города падали праздничные декорации, ломались деревья. В
«К нам не поступало сигналов о пострадавших людях или авто, сорванных кровлях. Вмешательства личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям для ликвидации последствий непогоды пока не потребовалось», — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в конце марта ураганный ветер сорвал крышу поликлиники в Караганде. Общая площадь поврежденной кровли составила 550 квадратных метров. Фрагментами сорванной крыши в тот день накрыло одноэтажный жилой дом. По счастливому стечение обстоятельств при происшествии никто не пострадал.