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18:29 (мск), источник: Tengrinews

Остановка рухнула из-за ветра в Караганде

В Караганде из-за сильного ветра рухнул павильон остановки ЦУМ. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Я с ребенком стояла чуть левее той самой остановки, — рассказывает очевидец происшествия Айнура Султангамбет. — Ветер страшный был, порывистый. Вдруг страшный грохот, крики, люди что-то забегали. Смотрю, остановка упала. Все произошло за несколько секунд. Как вышло, что никто не пострадал, не знаю. Сегодня праздник, и людей в центре гуляет очень много. Но больше всего, конечно, я за ребенка испугалась. Не представляю, сколько эта штука весит и что могло произойти.

Упавший павильон вернули на место в течение часа. Сейчас в акимате города разбираются, кто должен отвечать за происшествие и почему конструкция не была закреплена должным образом.

Между тем, это не первые последствия ураганного ветра в Караганде. В течение последних нескольких дней в разных районах города падали праздничные декорации, ломались деревья. В пресс-службе ДЧС области отмечают, что ни одно из повреждений не является серьезным.

«К нам не поступало сигналов о пострадавших людях или авто, сорванных кровлях. Вмешательства личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям для ликвидации последствий непогоды пока не потребовалось», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в конце марта ураганный ветер сорвал крышу поликлиники в Караганде. Общая площадь поврежденной кровли составила 550 квадратных метров. Фрагментами сорванной крыши в тот день накрыло одноэтажный жилой дом. По счастливому стечение обстоятельств при происшествии никто не пострадал.

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