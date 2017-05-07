Стали известны подробности взрыва и кражи банкомата в Динском районе

Около трех часов ночи местные жители услышали грохот, потом звук сирен автомобилей полиции. В региональном главке полиции случившееся прокомментировали только в общих чертах: был поврежден банкомат в одном из учреждений; ущерб устанавливается, ведется розыск злоумышленников.

Однако жители поселка рассказали, что преступники устроили взрыв в здании администрации Мичуринского поселения и ограбили банкомат.

О подробностях случившегося сообщила местная газета «РВС» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, чтобы осуществить свой план, злоумышленники отвернули камеры видеонаблюдения и забрались в здание администрации через окно на втором этаже. Они связали женщину-сторожа, отобрали у нее мобильный телефон и приказали лежать на кушетке, чтобы она не пострадала от взрыва.

После этого налетчики наполнили газом место рядом с банкоматом и подожгли, взрывной волной устройство вынесло. Грабители забрали сейфовую ячейку и скрылись.

На следующее утро дыру в стене закрыли баннером.