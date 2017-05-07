Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Еще одна страна СНГ заявила об отказе от акции "Бессмертный полк"
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
"Сармат" не даст США выиграть войну с РФ - СМИ
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
РФ готовит ядреный ответ на «быстрый глобальный удар» США – СМИ
СМИ о причине отказа Трампа встречаться с Путиным
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
11Подготовка техники к Параду Победы
14События недели в фотографиях
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
15:56 (мск), источник: Tengrinews

Пожар на берегу Каспия не прекращается третий день

В Атырауской области на территории государственного природного резервата «Ак Жайык» уже третий день горят камыш и сухая трава в степи, передает ATPress.kz со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, утром 5 мая на пульт дежурной службы департамента ЧС поступил сигнал о том, что горит степь на южной стороне территории государственного природного резервата «Ак Жайык», на побережье моря за поселком Еркинкала. На сегодня площадь пожара составляет десять гектаров.

Читайте также
На парковке выставочного комплекса «Корме» в Астане горел автомобиль

Сейчас там задействовано шесть единиц техники и 14 человек личного состава различных подразделений ДЧС.

При этом отмечается, что когда поступил сигнал 5 мая, в тот же день там было потушено три гектара, а 6 мая было потушено пять гектаров.

На сегодняшний день горит около десяти гектаров, территория обследуется при помощи летательного аппарата «дрон», производящего фото- и видеосъемку. Уточняется, что открытый огонь идет не сплошной стеной, а полыхает островками разных размеров. В некоторых местах пламя вспыхивает повторно, через некоторое время после тушения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Разгневанный решением судьи тренер порвал на себе рубашку
Сборная России разгромила Италию в матче чемпионата мира
Киев не пустит на Евровидение посещавших Крым журналистов из РФ
Wikileaks заявила о российском следе во взломанной почте Макрона
КНДР заявила о задержании гражданина США
Боевики ИГ напали на базу в Ираке, где размещены военные из США
Ле Пен и Макрон проголосовали на выборах во Франции
В Финляндии впервые пройдет шествие «Бессмертного полка»
Спорт
Словения сотворила суперкамбэк, Чехия разнесла Белоруссию Рассказываем о втором дне чемпионата мира
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь