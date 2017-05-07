Пожар на берегу Каспия не прекращается третий день

Как сообщается, утром 5 мая на пульт дежурной службы департамента ЧС поступил сигнал о том, что горит степь на южной стороне территории государственного природного резервата «Ак Жайык», на побережье моря за поселком Еркинкала. На сегодня площадь пожара составляет десять гектаров.

Сейчас там задействовано шесть единиц техники и 14 человек личного состава различных подразделений ДЧС.

При этом отмечается, что когда поступил сигнал 5 мая, в тот же день там было потушено три гектара, а 6 мая было потушено пять гектаров.

На сегодняшний день горит около десяти гектаров, территория обследуется при помощи летательного аппарата «дрон», производящего фото- и видеосъемку. Уточняется, что открытый огонь идет не сплошной стеной, а полыхает островками разных размеров. В некоторых местах пламя вспыхивает повторно, через некоторое время после тушения.