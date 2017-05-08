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14:43 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области фермер незаконно потратил почти 1,5 миллиона бюджетных средств

Заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Емканата Сарсенгалиева в «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере».

По версии следствия, Сарсенгалиев, являясь и главой фермерского хозяйства, в 2014 году представил в минсельхоз Самарской области заявку для признания его получателем грантов за счет средств областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм.

В августе 2014 года Сарсенгалиев получил в качестве гранта 4 млн 320 тыс. рублей, из которых 1 млн 495 тыс. рублей неправомерно использовал на личные нужды. В начале 2015 года он отчитался в министерство, что израсходовал средства на развитие семейной животноводческой фермы.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.

Если вина фермера будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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