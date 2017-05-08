В Самарской области фермер незаконно потратил почти 1,5 миллиона бюджетных средств

По версии следствия, Сарсенгалиев, являясь и главой фермерского хозяйства, в 2014 году представил в минсельхоз Самарской области заявку для признания его получателем грантов за счет средств областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм.

В августе 2014 года Сарсенгалиев получил в качестве гранта 4 млн 320 тыс. рублей, из которых 1 млн 495 тыс. рублей неправомерно использовал на личные нужды. В начале 2015 года он отчитался в министерство, что израсходовал средства на развитие семейной животноводческой фермы.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.