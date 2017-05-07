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20:42 (мск), источник: Pro Город Самара

В Сызрани пенсионерка воровала кошельки в торговых центрах

В полицию Сызрани обратилась 58-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее из сумки пропал кошелек, в котором находились 5 400 рублей.

По словам заявительницы, инцидент произошёл в магазине на проспекте 50 лет Октября. Зайдя в торговую точку, женщина проверила наличие кошелька с деньгами. Однако, когда пришло время расплачиваться за выбранный товар, портмоне в сумке она не обнаружила.

Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника и задержали его. К краже кошелька оказалась причастна безработная ранее не судимая 61-летняя местная жительница. Она полностью признала свою вину. Женщине предъявили обвинение по статье «Кража».

В ходе следствия выяснилось, что пенсионерка промышляла воровством в торговых центрах с ноября 2015 года. Так, два года назад ее жертвой стала 61-летняя местная жительница. У нее злоумышленница украла 4 200 рублей. А в январе этого года она похитила кошелек со 6 тысячами рублей у 33-летней женщины.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемая полностью возместила потерпевшим причинённый ущерб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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