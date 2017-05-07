Легковой автомобиль улетел в кювет в Семеновском г. о. Нижегородской области утром 7 мая

Согласно информации, в 06:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о съезде в кювет и опрокидывании транспортного средства на 86-м км автодороги Нижний Новгород — Киров. Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства МЧС: три человека и одна единица техники.