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17:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В супермаркете в центре Киева посетитель открыл стрельбу

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Киеве, в Печерском районе, на площади Спортивной, в супермаркете мужчина открыл стрельбу и ранил одного из охранников. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Событие произошло в Печерском районе на площади Спортивной. Пострадавшего с ранением в живот доставили в больницу», — говорится в сообщении.

В 15:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе в супермаркете. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Печерского и Главного управлений полиции.

«Предварительно установлено, что покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот», — уточнили спикер полиции.

Злоумышленника (установлено, что он — киевлянин, 1969 года рождения), задержали, оружие изъяли, а пострадавшему вызвали «скорую» и доставили в больницу. Данные и состояние пострадавшего уточняются.

Событие зарегистрировано, решается вопрос правовой квалификации и открытия уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева возле кафе мужчина открыл стрельбу из пистолета, ранив иностранца. На линию «102» обратился охранник кафе, возле которого произошла стрельба.

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