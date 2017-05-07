В супермаркете в центре Киева посетитель открыл стрельбу

«Событие произошло в Печерском районе на площади Спортивной. Пострадавшего с ранением в живот доставили в больницу», — говорится в сообщении.

В 15:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе в супермаркете. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Печерского и Главного управлений полиции.

«Предварительно установлено, что покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот», — уточнили спикер полиции.

Злоумышленника (установлено, что он — киевлянин, 1969 года рождения), задержали, оружие изъяли, а пострадавшему вызвали «скорую» и доставили в больницу. Данные и состояние пострадавшего уточняются.

Событие зарегистрировано, решается вопрос правовой квалификации и открытия уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева возле кафе мужчина открыл стрельбу из пистолета, ранив иностранца. На линию «102» обратился охранник кафе, возле которого произошла стрельба.