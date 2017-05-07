Водитель маршрутки не выпускал челябинцев из задымившейся машины

Водитель челябинской маршрутки, которая задымилась на ходу, несколько минут не выпускал пассажиров из салона, сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» один из участников инцидента.

ЧП на улице Мамина случилось около 17 часов 7 мая. По словам челябинца Николая, на остановке «Универсам» из-под капота микроавтобуса маршрута № 39 повалил дым. Водитель вышел и начал осматривать автомобиль, автоматическая дверь салона всё это время оставалась закрытой.

«Водитель вернулся, сел в кабину и спросил: “Чего не выходите? Горит машина”. Но дверь он не открывал, а сами мы этого, понятно, сделать не могли. Потом выпустил нас через задний выход и пересадил на другую маршрутку», — рассказал мужчина.

Горожанин уточнил, что на момент ЧП в салоне было около десятка пассажиров. По словам Николая, пожарных водитель не вызывал.