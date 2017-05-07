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20:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Водитель маршрутки не выпускал челябинцев из задымившейся машины

ЧП случилось на улице Мамина.

Водитель челябинской маршрутки, которая задымилась на ходу, несколько минут не выпускал пассажиров из салона, сообщил корреспонденту «АиФ-Челябинск» один из участников инцидента.

ЧП на улице Мамина случилось около 17 часов 7 мая. По словам челябинца Николая, на остановке «Универсам» из-под капота микроавтобуса маршрута № 39 повалил дым. Водитель вышел и начал осматривать автомобиль, автоматическая дверь салона всё это время оставалась закрытой.

«Водитель вернулся, сел в кабину и спросил: “Чего не выходите? Горит машина”. Но дверь он не открывал, а сами мы этого, понятно, сделать не могли. Потом выпустил нас через задний выход и пересадил на другую маршрутку», — рассказал мужчина.

Горожанин уточнил, что на момент ЧП в салоне было около десятка пассажиров. По словам Николая, пожарных водитель не вызывал.

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