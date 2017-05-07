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17:47 (мск), источник: ТАСС

В Калининградской области из-под завалов дома, где взорвался газ, извлекли ребенка

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли из-под завалов в жилом доме в поселке Веселовка в Калининградской области, где взрывался газ, ребенка. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

«В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлечен один ребенок», — сказал собеседник агентства. Таким образом, всего в результате взрыва пострадали пять человек.

По информации МЧС России, в 14:47 мск в поселке Веселовка Черняховского городского округа Калининградской области в одной из квартир двухэтажного жилого дома, предположительно расположенной на первом этаже, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания.

«Незамедлительно после поступления сообщения на место происшествия для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования», — рассказали в МЧС.

В результате взрыва произошло частичное разрушение квартир, повреждены несущие конструкции дома. «Проведена эвакуация жильцов дома», — сказал собеседник агентства. В настоящее время разбор завалов продолжается. Причины взрыва устанавливаются.

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