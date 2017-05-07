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19:26 (мск), источник: КрымPress

В Ялте горел пятизвёздочный отель «Вилла Елена». Постояльцев эвакуировали

Возгорание в отеле «Вилла Елена» произошло около часа дня. Огонь вспыхнул на крыше. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений персонал отеля успел эвакуировал всех постояльцев на улицу — всего 25 человек, из них 5 детей.

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Огонь удалось остановить и не допустить его распространения на нижние этажи здания. В 14:06 пожар был локализован, в 15:15 полная ликвидация ЧП. Площадь пожара составила 48 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Всего в ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. Причина пожара будет установлена экспертами, — сообщает пресс-служба МЧС России в Крыму.

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