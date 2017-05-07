В Ялте горел пятизвёздочный отель «Вилла Елена». Постояльцев эвакуировали

Огонь удалось остановить и не допустить его распространения на нижние этажи здания. В 14:06 пожар был локализован, в 15:15 полная ликвидация ЧП. Площадь пожара составила 48 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Всего в ликвидации пожара было задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. Причина пожара будет установлена экспертами, — сообщает пресс-служба МЧС России в Крыму.