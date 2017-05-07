Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
МИД России пригрозил Польше
46-летняя Наоми Кэмпбелл заявила о намерении стать мамой
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Благородные девицы: необычные судьбы выпускниц СмольногоИнститут, созданный скорее в экспериментальном порядке, просуществовал почти полтора столетия, дав начало всему женскому образованию в России
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Лолита рассказала, почему ее мать избили в Киеве
В Сети обсудили фото обнаженной Волочковой с котом
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
18:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже подросток упал с крыши 16-этажного дома

ЧП случилось на бульваре Победы.

Парень разбился насмерть, упав с крыши 16-этажного дома № 44 на бульваре Победы, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по региону. ЧП случилось вечером в субботу, 7 мая. По данным «системы 112», погибшему было 16 лет.

Следователи начали проверку по факту произошедшего. На теле подростка нашли повреждения, характерные для падения с высоты. Сотрудники СК начали опрос свидетелей ЧП и родственников погибшего. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дом вместо бассейна. Что известно о махинациях с землей на Ленинском проспекте в Воронеже
Сборная России разгромила Италию в матче чемпионата мира
AFP: во Франции расследуют хакерские атаки на штаб Макрона
В Москве назвали главным в отношениях с США позицию Трампа
КНДР заявила о задержании гражданина США
Боевики ИГ напали на базу в Ираке, где размещены военные из США
СМИ: на выборах президента Франции побеждает Макрон
Кремль не помогал Навальному в получении загранпаспорта
Спорт
Россия громит итальянцев с рекордным для нынешнего ЧМ счетом Сборная России одержала победу со счетом 10:1
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь