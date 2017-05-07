В Воронеже подросток упал с крыши 16-этажного дома
ЧП случилось на бульваре Победы.
ЧП случилось на бульваре Победы.
Парень разбился насмерть, упав с крыши 16-этажного дома № 44 на бульваре Победы, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Следователи начали проверку по факту произошедшего. На теле подростка нашли повреждения, характерные для падения с высоты. Сотрудники СК начали опрос свидетелей ЧП и родственников погибшего. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.