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19:09 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Один из пострадавших из-за взрыва детей находится в реанимации

Один из детей, пострадавших из-за взрыва газа в посёлке под Черняховском, находится в реанимации. Об этом сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

Источник: Калининград.Ru

Он уточнил, что всего в результате происшествия пострадали четыре человека.

Один ребёнок находится в реанимации в ЦРБ города Черняховска, второго отвезли в детскую больницу в Калининграде. Погибших нет.

В общей сложности шесть квартир пострадали от взрыва газа. Ситуация уточняется, передаёт слова главы региона его пресс-секретарь Валерия Родина.

В настоящее время власти решают вопрос о размещении пострадавших. В воскресенье, 7 мая, в Черняховске пройдёт заседание комиссии по ЧС со всеми оперативными службами.

«Сейчас могу сказать точно, что под открытым небом никто из пострадавших не останется. Мне регулярно докладывают оперативную информацию о ситуации на месте происшествия. Происходящее держу под личным контролем», — подчеркнул Антон Алиханов.

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