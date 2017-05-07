Алиханов: Один из пострадавших из-за взрыва детей находится в реанимации
Один из детей, пострадавших
Один из детей, пострадавших
Он уточнил, что всего в результате происшествия пострадали четыре человека.
В общей сложности шесть квартир пострадали от взрыва газа. Ситуация уточняется, передаёт слова главы региона его
В настоящее время власти решают вопрос о размещении пострадавших. В воскресенье, 7 мая, в Черняховске пройдёт заседание комиссии по ЧС со всеми оперативными службами.
«Сейчас могу сказать точно, что под открытым небом никто из пострадавших не останется. Мне регулярно докладывают оперативную информацию о ситуации на месте происшествия. Происходящее держу под личным контролем», — подчеркнул Антон Алиханов.