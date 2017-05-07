Алиханов: Один из пострадавших из-за взрыва детей находится в реанимации

Он уточнил, что всего в результате происшествия пострадали четыре человека.

Один ребёнок находится в реанимации в ЦРБ города Черняховска, второго отвезли в детскую больницу в Калининграде. Погибших нет.

Один ребёнок находится в реанимации в ЦРБ города Черняховска, второго отвезли в детскую больницу в Калининграде. Погибших нет.

В общей сложности шесть квартир пострадали от взрыва газа. Ситуация уточняется, передаёт слова главы региона его пресс-секретарь Валерия Родина.

В настоящее время власти решают вопрос о размещении пострадавших. В воскресенье, 7 мая, в Черняховске пройдёт заседание комиссии по ЧС со всеми оперативными службами.

«Сейчас могу сказать точно, что под открытым небом никто из пострадавших не останется. Мне регулярно докладывают оперативную информацию о ситуации на месте происшествия. Происходящее держу под личным контролем», — подчеркнул Антон Алиханов.