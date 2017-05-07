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20:21 (мск), источник: 36on.ru

Ночью 15 спасателей два часа тушили огромный полыхающий ангар под Воронежем

В одном из сел Новоусманского района Воронежской области произошел крупный пожар, на ликвидацию которого нескольким бригадам спасателей понадобилось два часа.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 7 мая, в поселке Воля. Чуть позже трех часов ночи дежурные областного управления МЧС получили сообщение о крупном пожаре на улице Садовой. Как оказалось, здесь загорелась постройка хозяйственного назначения. Для того, чтобы потушить полыхающий ангар, понадобились усилия пяти пожарных расчетов — в ликвидации пожара участвовали 15 человек и пять единиц спецтехники. При этом борьба с огнем затянулась на два часа — пожар удалось потушить только к пяти часам утра.

По информации МЧС, никто из людей на пожаре не пострадал и не травмирован. Тем не менее, огонь нанес серьезный ущерб — постройка площадью около 400 квадратных метров выгорела. Что это за объект, в каких целях использовался, и было ли повреждено какое-то другое имущество, пока не сообщается. Также пока неизвестно, что именно спровоцировало масштабный пожар — выяснением этим занимаются специалисты.

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