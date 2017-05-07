Есть две предположительные версии взрыва бытового газа в Черняховском районе

Первая — неосторожное обращение с огнём. Вторая — неисправность газового баллона.

Сейчас три из четырёх пострадавших — 33 летняя женщина, 4- и 5-летние дети — находятся в Черняховской районной больнице.

По словам соседей, 14-летний подросток, получивший серьёзные ожоги и направленный в детскую больницу Калининграда, во время взрыва находился дома один. 5-летний ребёнок провёл под завалами дома практически час, прежде чем его достали оттуда спасатели.

Сотрудники МЧС вынесли из дома документы, ценные вещи жителей и оставшиеся в квартирах газовые баллоны.