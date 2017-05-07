Автомобилист сбил пять человек в центре Мурманска

Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального УМВД Марина Шихова.

«Из пятерых пострадавших — один ребенок. Пока нет информации, есть ли он среди тех, кто отправлен в больницу», — добавила она.

Тяжесть травм пострадавших не уточняется. Водитель автомобиля, который двигался на красный сиграл светофора, скрылся с места ДТП. В городе объявлен план «Перехват».