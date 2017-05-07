Президент Афганистана заявил об уничтожении лидера ИГИЛ в стране

​Глава террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане (запрещена в России) Абдул Хасиб был убит в ходе операции спецслужб страны, которая прошла на востоке страны в Нангархаре. Об этом заявил президент Афганистана Гани Ашраф, передает Reuters.

Хасиб стал лидер группировки в Афганистане после того, как его предшественник Хафиз Саид Хан погиб во время атаки американского беспилотника. Хасиб предположительно был организатором нескольких терактов в Афганистане, в том числе атаки на госпиталь в Кабуле в марте, когда группа боевиков, переодевшись в халаты устроила стрельбу в медучреждении.