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21:29 (мск), источник: РБК

Президент Афганистана заявил об уничтожении лидера ИГИЛ в стране

Глава «Исламского государства» в Афганистане Абдул Хасиб уничтожен, заявил президент страны Гани Ашраф.

Источник: AP 2017

​Глава террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане (запрещена в России) Абдул Хасиб был убит в ходе операции спецслужб страны, которая прошла на востоке страны в Нангархаре. Об этом заявил президент Афганистана Гани Ашраф, передает Reuters.

Хасиб стал лидер группировки в Афганистане после того, как его предшественник Хафиз Саид Хан погиб во время атаки американского беспилотника. Хасиб предположительно был организатором нескольких терактов в Афганистане, в том числе атаки на госпиталь в Кабуле в марте, когда группа боевиков, переодевшись в халаты устроила стрельбу в медучреждении.

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