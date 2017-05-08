В Симферополе полицейскими задержан лжериелтор

Как же действовал хитроумный лжериелтор?

Он размещал в интернете объявления о покупке земли. На эту удочку и попался симферополец. Мужчина позвонил по указанному в объявлении телефону. Собеседник представился риэлтором и сразу согласился проехать с потенциальным покупателем, чтобы показать понравившийся участок. После согласования всех нюансов сделки, лжериелтор предложил перечислить на указанный им счет часть денежных средств якобы для оформления всех документов. Однако после получения денег мошенник перестал выходить на связь. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении мошеннических действий был задержан. Им оказался ранее не судимый 47-летний местный житель, — сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Следственным отделом ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.