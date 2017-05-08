В Симферополе полицейскими задержан лжериелтор
В дежурную часть отдела полиции Симферополя обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестный мошенническим путем завладел крупной суммой принадлежащих ему денежных средств.
В дежурную часть отдела полиции Симферополя обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестный мошенническим путем завладел крупной суммой принадлежащих ему денежных средств.
Как же действовал хитроумный
Он размещал в интернете объявления о покупке земли. На эту удочку и попался симферополец. Мужчина позвонил по указанному в объявлении телефону. Собеседник представился риэлтором и сразу согласился проехать с потенциальным покупателем, чтобы показать понравившийся участок. После согласования всех нюансов сделки,
Следственным отделом ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.