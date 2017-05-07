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22:39 (мск), источник: РИА Новости

На востоке Парижа начались столкновения демонстрантов с полицией

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Столкновения начались в районе Менилмонтан в 20-м округе Парижа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

​​Перед тем, как толпа двинулась на оцепление, раздались три хлопка. В сторону полицейских полетели бутылки, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.

Движение в районе перекрыто.

​Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. По данным МВД страны, после подсчета 48% бюллетеней лидирует основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон, который набирает 61,58% голосов. У его соперницы от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 38,42%.

Комментарии
2
прохор
"..... против фашистов и капиталистов." Это же СССР!.
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Касьян Трезвый
"Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов."
Если опустить первых, то Ленин, как всегда в Цюрихе...)))
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