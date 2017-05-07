На востоке Парижа начались столкновения демонстрантов с полицией
ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Столкновения начались в районе Менилмонтан в 20-м округе Парижа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Столкновения начались в районе Менилмонтан в 20-м округе Парижа, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Перед тем, как толпа двинулась на оцепление, раздались три хлопка. В сторону полицейских полетели бутылки, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов.
Движение в районе перекрыто.
Во Франции в воскресенье прошел второй тур президентских выборов. По данным МВД страны, после подсчета 48% бюллетеней лидирует основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон, который набирает 61,58% голосов. У его соперницы от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 38,42%.
Если опустить первых, то Ленин, как всегда в Цюрихе...)))