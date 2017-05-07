В поселке Кормовище насмерть сбиты два пешехода
Авария произошла около 04:30 часов утра 6 мая на ул. Советская, напротив дома № 18. Водитель ВАЗ-21093, сев за руль без прав и пьяный, сбил мужчину и женщину.
Авария произошла около 04:30 часов утра 6 мая на ул. Советская, напротив дома № 18. Водитель ВАЗ-21093, сев за руль без прав и пьяный, сбил мужчину и женщину.
По предварительной информации, 49-летнеий мужчина и 36-летняя шли по середине проезжей части во встречном направлении, когда в районе дома № 18 на Советской на них был совершен наезд. В результате аварии пешеходы погибли на месте происшествия. Водитель ВАЗа не пострадал.
В дальнейшем выяснилось, что за рулем автомобиля находился местный житель 1987 года рождения. Мужчина не имел водительских прав, а результаты медицинского освидетельствования показали у него алкогольное опьянение.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства