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23:07 (мск), источник: Новости Перми

В поселке Кормовище насмерть сбиты два пешехода

Авария произошла около 04:30 часов утра 6 мая на ул. Советская, напротив дома № 18. Водитель ВАЗ-21093, сев за руль без прав и пьяный, сбил мужчину и женщину.

По предварительной информации, 49-летнеий мужчина и 36-летняя шли по середине проезжей части во встречном направлении, когда в районе дома № 18 на Советской на них был совершен наезд. В результате аварии пешеходы погибли на месте происшествия. Водитель ВАЗа не пострадал.

В дальнейшем выяснилось, что за рулем автомобиля находился местный житель 1987 года рождения. Мужчина не имел водительских прав, а результаты медицинского освидетельствования показали у него алкогольное опьянение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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