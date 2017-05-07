В поселке Кормовище насмерть сбиты два пешехода

По предварительной информации, 49-летнеий мужчина и 36-летняя шли по середине проезжей части во встречном направлении, когда в районе дома № 18 на Советской на них был совершен наезд. В результате аварии пешеходы погибли на месте происшествия. Водитель ВАЗа не пострадал.



В дальнейшем выяснилось, что за рулем автомобиля находился местный житель 1987 года рождения. Мужчина не имел водительских прав, а результаты медицинского освидетельствования показали у него алкогольное опьянение.



В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.