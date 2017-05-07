Локальный режим ЧС введен в Черняховске под Калининградом из-за взрыва газа в доме

«Комиссия единогласно проголосовала за введение режима ЧС локального характера на территории Черняховского городского округа с 19:00 (по местному времени 20:00 мск)», — сказал представитель администрации.

Жильцам дома, пострадавшего в результате ЧП, предложен транспорт для выезда в город Черняховск и размещения в местной гостинице, где они будут обеспечены бесплатным проживанием, горячим питанием и, при необходимости, теплыми вещами. Также принято решение выделить пострадавшим материальную помощь в соответствие с действующим законодательством. Пострадавший дом взят под охрану полицией.

7 мая в 14:47 мск в поселке Веселовка в одной из квартир двухэтажного 12-квартирного жилого дома, предположительно расположенной на первом этаже, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате произошло частичное разрушение нескольких квартир, несущие конструкции дома не повреждены. По уточненным данным МЧС, в результате ЧП пострадали четыре человека — 33-летняя женщина и трое детей в возрасте четырех, пяти и 14 лет, погибших нет, добавил собеседник агентства.

По данным регионального Минздрава, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. В региональным Следственном управлении СК РФ сообщили, что четырехлетний ребенок помещен в детскую областную больницу в Калининграде с черепно-мозговой травмой, у пятилетнего ребенка перелом ноги и он остается в больнице Черняховска, там же под наблюдением врачей находится пострадавшая женщина и подросток с более чем 50% ожогов тела.

Работы по разбору завалов продолжались в течение всего дня и в настоящее время приостановлены в связи с наступлением темноты. Людей под обломками не обнаружено, сообщили в региональном управлении МЧС, добавив, что «можно говорить о том, что новых пострадавших в результате инцидента не будет». В доме, где произошел взрыв проживают 38 человек, из них шестеро — дети. Ситуацию под личный контроль взял врио губернатора области Антон Алиханов, региональное управление СК и прокуратура области проводят проверки по факту ЧП.