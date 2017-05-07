В Челябинске после пожара в частном доме нашли тела троих мужчин

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о гибели двух людей и трех пострадавших при пожаре в частном доме на улице Зудова.

«В ходе ликвидации возгорания сотрудниками МЧС извлечены тела троих мужчин. Двое мужчин доставлены в реанимационное отделение лечебного учреждения. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.