В Челябинске после пожара в частном доме нашли тела троих мужчин
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Трое мужчин погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в Челябинске, следователи проводят проверку, сообщает в воскресенье
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Трое мужчин погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в Челябинске, следователи проводят проверку, сообщает в воскресенье
Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости о гибели двух людей и трех пострадавших при пожаре в частном доме на улице Зудова.
«В ходе ликвидации возгорания сотрудниками МЧС извлечены тела троих мужчин. Двое мужчин доставлены в реанимационное отделение лечебного учреждения. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, пожар произошел