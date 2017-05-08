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09:41 (мск), источник: КрымPress

В Керчи ограбили ювелирный магазин «Золотой скорпион»

История разворачивалась стремительно: молодой человек вошёл в ювелирный магазин «Золотой скорпион», схватил планшет с золотыми украшениями и сбежал.

Продавцы при этом успели нажать «тревожную кнопку», а хозяйка торговой точки выскочить за грабителем на улицу.

И он далеко не ушёл — в узком проходе между домами его сбили с ног двое парней, кинувшихся вдогонку. В этот момент к месту событий прибыла и Нацгвардия. Примерная сумма похищенного — свыше 100 тысяч рублей. Свой поступок грабитель (ранее он был уже судим за квартирную кражу, отсидел три года в тюрьме) объяснил банально просто: «Хотелось кушать».

Журналисты KERCH.COM.RU выяснили, что на помощь хозяйке ювелирного магазина пришли сразу несколько человек. Первым, кто услышал, как кричит хозяйка ювелирного магазина, оказался водитель автомобиля, стоявшего рядом. Рассказал, что видел грабителя, который долгое время ходил кругами по улице Дубинина.

«Он мне показался подозрительным, поэтому я обратил на него внимание. А когда женщина закричала: “Держите вора!”, увидел его, бегущего с планшетом и золотом по улице. Сразу выскочил из машины и побежал за ним». Ближе к другому концу дома в другом автомобиле находилось двое друзей. «Мы не знали, что произошло, увидели погоню, услышали крики, маты, и сразу все поняли. Не сговариваясь, бросились за преступником», — рассказали парни.

А сбили с ног вора в переулке двое спортсменов: 18-летний боксёр и 17-летний атлет. Мы прогуливались, когда увидели, что происходит. Кинулись за парнем через двор. Он бежал довольно медленно для человека, решившегося на ограбление магазина. Рядом с узким проулком он зацепился за бордюр и в этот момент я его настиг. Мы повалили его на пол, обездвижили. На самом деле было страшно, вдруг у него с собой нож, — рассказали журналистам парни.

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