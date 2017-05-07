В Париже после завершения выборов начались беспорядки

Столкновения начались в районе Менилмонтан (Ménilmontant) в 20-м округе Парижа, после того, как толпа демонстрантов начала движение на полицейское оцепление, сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

«Полицейские применили слезоточивый газ, после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки. Движение в районе перекрыто. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов», — сообщает ресурс.