В Париже после завершения выборов начались беспорядки
МИНСК, 7 апр — Sputnik. В Париже после завершения голосования во втором туре президентских выборов начались беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией, сообщает РИА Новости.
МИНСК, 7 апр — Sputnik. В Париже после завершения голосования во втором туре президентских выборов начались беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией, сообщает РИА Новости.
Столкновения начались в районе Менилмонтан (Ménilmontant) в 20-м округе Парижа, после того, как толпа демонстрантов начала движение на полицейское оцепление, сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.
«Полицейские применили слезоточивый газ, после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки. Движение в районе перекрыто. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов», — сообщает ресурс.
Как ранее сообщал Sputnik, вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения «Вперед»,