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23:11 (мск), источник: Sputnik.by

В Париже после завершения выборов начались беспорядки

МИНСК, 7 апр — Sputnik. В Париже после завершения голосования во втором туре президентских выборов начались беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией, сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik.by

Столкновения начались в районе Менилмонтан (Ménilmontant) в 20-м округе Парижа, после того, как толпа демонстрантов начала движение на полицейское оцепление, сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ.

«Полицейские применили слезоточивый газ, после того как толпа начала кидать в их сторону бутылки. Движение в районе перекрыто. Демонстранты выкрикивали лозунги против фашистов и капиталистов», — сообщает ресурс.

Как ранее сообщал Sputnik, вечером в воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от «Национальный фронт» Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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