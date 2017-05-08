В столице на автобусной остановке прогремел взрыв
Двое мужчин госпитализированы, после того как на автобусной остановке прогремел взрыв. Инцидент произошёл на Ботанике в ночь на субботу.
Двое мужчин госпитализированы, после того как на автобусной остановке прогремел взрыв. Инцидент произошёл на Ботанике в ночь на субботу.
Неизвестный швырнул взрывчатое вещество на остановку, где стояли люди. По информации правоохранительных органов, мужчины распивали спиртные напитки.
Злоумышленник скрылся с места преступления, но правоохранителям удалось задержать его по горячим следам.