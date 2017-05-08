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02:08 (мск), источник: РБК

В Японии жертвами пожара в жилом доме стали шесть человек

В Японии в результате пожара в двухэтажном деревянном жилом доме погибли шесть человек, пять пострадали. Об этом сообщил представитель пожарных, передает Asahi.

Источник: Reuters

Как рассказали в экстренных службах, инцидент произошел в городе Китакюсю в префектуре Фукуока на севере острова Кюсю. Площадь возгорания составила 300 кв.м. Пятеро пострадавших были без сознания, когда их доставляли в больницу.

Всего в доме жили 16 человек. Судьба двоих остается неизвестной. Как рассказали в полиции изданию Mainichi, семь человек жили на первом этаже, а девять человек проживали в одной комнате на втором.

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