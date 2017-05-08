В Японии жертвами пожара в жилом доме стали шесть человек
В Японии в результате пожара в двухэтажном деревянном жилом доме погибли шесть человек, пять пострадали. Об этом сообщил представитель пожарных, передает Asahi.
В Японии в результате пожара в двухэтажном деревянном жилом доме погибли шесть человек, пять пострадали. Об этом сообщил представитель пожарных, передает Asahi.
Как рассказали в экстренных службах, инцидент произошел в городе Китакюсю в префектуре Фукуока на севере острова Кюсю. Площадь возгорания составила 300 кв.м. Пятеро пострадавших были без сознания, когда их доставляли в больницу.
Всего в доме жили 16 человек. Судьба двоих остается неизвестной. Как рассказали в полиции изданию Mainichi, семь человек жили на первом этаже, а девять человек проживали в одной комнате на втором.