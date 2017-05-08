В Китае в результате аварии на шахте погибли 18 человек

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в поселке Хуанфэнцяо уезда Юсянь в провинции Сычуань на юге Китая. В шахте произошла утечка газа. Во время инцидента под землей работали 55 горняков. Спасателям удалось поднять на поверхность 37 из них. Спасенные шахтеры были госпитализированы. Как отмечали в местном департаменте, люди, которые работали в шахте, отравились ядовитым газом, передавало агентство.



Полицейские задержали тех, кто несет ответственность за случившееся, отмечается в сообщении.