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04:31 (мск), источник: РБК

В Китае в результате аварии на шахте погибли 18 человек

В Китае в результате аварии на угольной шахте погибли 18 человек. Об этом сообщили местные власти, передает Xinhua.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в поселке Хуанфэнцяо уезда Юсянь в провинции Сычуань на юге Китая. В шахте произошла утечка газа. Во время инцидента под землей работали 55 горняков. Спасателям удалось поднять на поверхность 37 из них. Спасенные шахтеры были госпитализированы. Как отмечали в местном департаменте, люди, которые работали в шахте, отравились ядовитым газом, передавало агентство.

Полицейские задержали тех, кто несет ответственность за случившееся, отмечается в сообщении.

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