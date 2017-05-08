Пожарные спасли от огня почти 60 домов в Красноярском крае

В общей сложности 7 мая в населенных пунктах сгорел 12 домов. Никто из местных жителей не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Так, в поселке Муратово огонь уничтожил 8 домов. Без жилья остались 17 человек, в том числе 5 детей. В Абане полностью сгорели 3 дома и одно нежилое здание.

Тем не менее большинство построек удалось спасти благодаря добровольцам и пожарным подразделениям, рассказали в МЧС. Обстановку осложнял сильный ветер, который дул с порывами до 22 м/с. Несмотря на это 45 жилых домов, где проживают 155 человек, были спасены от огненной стихии. Еще 11 построек удалось отстоять в Абанском районе.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников пожарной охраны в этих населенных пунктах нет ни погибших, ни пострадавших», — говорится в сообщении.

Добавим, что угрозы новых возгораний в Муратово и Абане нет.