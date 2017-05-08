На Дальнем Востоке бушуют пять лесных пожаров

Об этом «РГ» сообщили в Департаменте лесного хозяйства по ДФО.

— С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало десять очагов на площади 128 гектаров, — рассказала руководитель пресс-службы ведомства Виктория Туровская. — Из них четыре — в Якутии и шесть — в Приморье.

Усилиями огнеборцев пять пожаров удалось потушить. Остаются действующими еще пять: три — в Республике Саха (Якутия), два — в Приморском крае.