В центре Костаная внедорожник провалился в асфальт

Жительница Костаная Елена Трифонова прислала фотографии в редакцию alau.kz. Автолюбительница пишет, что в воскресенье в центре ее машина провалилась.

Женщина-водитель говорит, что хотела припарковаться. Сдавала назад, потом поехала вперед и передними колесами автомобиль провалился.

Она также отмечает, что от земли шло тепло. Женщина предполагает, что прорвало теплотрассу. И это могло закончиться трагедией.

Елена отмечает, что никакого ограждения там не было. Автомобиль теперь придется ремонтировать. Уже подсчитали, ремонт обойдется примерно в 100 000 тенге.