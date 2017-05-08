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08:03 (мск), источник: Nur.kz

В центре Костаная внедорожник провалился в асфальт

Ремонт авто теперь обойдется примерно в 100 000 тенге.

Источник: Nur.kz

Жительница Костаная Елена Трифонова прислала фотографии в редакцию alau.kz. Автолюбительница пишет, что в воскресенье в центре ее машина провалилась.

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Женщина-водитель говорит, что хотела припарковаться. Сдавала назад, потом поехала вперед и передними колесами автомобиль провалился.

Она также отмечает, что от земли шло тепло. Женщина предполагает, что прорвало теплотрассу. И это могло закончиться трагедией.

Елена отмечает, что никакого ограждения там не было. Автомобиль теперь придется ремонтировать. Уже подсчитали, ремонт обойдется примерно в 100 000 тенге.

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