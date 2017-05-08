В центре Костаная внедорожник провалился в асфальт
Ремонт авто теперь обойдется примерно в 100 000 тенге.
Ремонт авто теперь обойдется примерно в 100 000 тенге.
Жительница Костаная Елена Трифонова прислала фотографии в редакцию alau.kz. Автолюбительница пишет, что в воскресенье в центре ее машина провалилась.
Она также отмечает, что от земли шло тепло. Женщина предполагает, что прорвало теплотрассу. И это могло закончиться трагедией.
Елена отмечает, что никакого ограждения там не было. Автомобиль теперь придется ремонтировать. Уже подсчитали, ремонт обойдется примерно в 100 000 тенге.