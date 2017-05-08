Аким упал с лошади на скачках в Павлодарской области
У чиновника нога вылетела из стремян.
У чиновника нога вылетела из стремян.
В Павлодарской области 1 мая на скачках упавшего с коня акима Баянаульского района Оразгельды Каиргельдинова едва не затоптали несшиеся позади лошади, пишет газета «Время».
Как говорят в акимате, несмотря на 60-летний возраст, Каиргельдинов всегда считался лучшим наездником среди чиновников Прииртышья.
«У него стремена были неправильно подогнаны, вот нога и выскочила», — объяснил руководитель
Медики, к которым акима доставила скорая, диагностировали только сотрясение мозга и ушиб шеи. И уже на следующий день Каиргельдинов вел совещание.