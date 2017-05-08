Аким упал с лошади на скачках в Павлодарской области

В Павлодарской области 1 мая на скачках упавшего с коня акима Баянаульского района Оразгельды Каиргельдинова едва не затоптали несшиеся позади лошади, пишет газета «Время».

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Как говорят в акимате, несмотря на 60-летний возраст, Каиргельдинов всегда считался лучшим наездником среди чиновников Прииртышья.

«У него стремена были неправильно подогнаны, вот нога и выскочила», — объяснил руководитель пресс-службы акима области Азамат Байтенов.

Медики, к которым акима доставила скорая, диагностировали только сотрясение мозга и ушиб шеи. И уже на следующий день Каиргельдинов вел совещание.