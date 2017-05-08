Ночью в центре Омска две иномарки сбили двух пешеходов в одном месте

Одного из пешеходов сбила Honda Fit, другой пешеход попал под колеса Nissan X-Trail. Оба автомобиля двигались в сторону ул. Богдана Хмельницкого.

Снимок с места аварии появился в паблике «Аварийный Омск», при этом очевидец сообщил, что дважды был сбит один пешеход.

Однако, как пояснили «СуперОмску» в пресс-службе омской Госавтоинспекции, иномарки сбили двух разных людей. Правда, ДТП действительно произошли в одно и то же время.

Оба пострадавших были госпитализированы.