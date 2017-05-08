Ночью в центре Омска две иномарки сбили двух пешеходов в одном месте
Сразу два наезда на пешеходов произошли минувшей ночью возле дома № 68 по ул. Маяковского.
Сразу два наезда на пешеходов произошли минувшей ночью возле дома № 68 по ул. Маяковского.
Одного из пешеходов сбила Honda Fit, другой пешеход попал под колеса Nissan
Снимок с места аварии появился в паблике «Аварийный Омск», при этом очевидец сообщил, что дважды был сбит один пешеход.
Однако, как пояснили «СуперОмску» в
Оба пострадавших были госпитализированы.