Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
СМИ: Киев погасил задолженность перед Россией
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Европа в панике от количества приезжающих украинцев – эксперт
СМИ: Волочкова разделась, прикрылась любимым котом
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Волочкова разделась и прикрылась любимым котом - СМИ
«Сармат» не даст США выиграть войну с РФ – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
14События недели в фотографиях
08:21 (мск), источник: РБК

Корреспондент RT рассказала о своем задержании во Франции

Во Франции во время акций протеста после победы на президентских выборах Эмманюэля Макрона была задержана корреспондент RT Шарлотта Дубенски. Об этом она сообщила в своем Twitter, передает RT.

Источник: Reuters

«Полиция все еще держит меня где-то в северных пригородах Парижа. Где свобода прессы?», — написала Дубенски.

По данным телеканала, журналистка вела трансляцию с восточной окраины Парижа, где происходили столкновения протестующих с полицейскими. Правоохранители задержали Дубенски, продержали в полицейском фургоне «в течение 10−15 минут», а после ее везли куда-то «около 30 минут», отмечает телеканал.

Читайте также
Отец Ле Пен назвал причины поражения своей дочери на выборах

Через некоторое время после задержания корреспондент в Twitter сообщила, что была отпущена после «допроса по поводу трансляции» и «средствах безопасности».

Акции протеста начались во Франции после президентских выборов 7 мая, на которых победил кандидат от центристской партии Эмманюэль Макрон. По данным французского Министерства внутренних дел, за него отдали свои голоса 64,8% французов. Его оппонент Марин Ле Пен набрала 35,1% голосов.

Как сообщила газета Le Parisien, акции протеста прошли на северо-востоке Парижа. Полицейские применили против них слезоточивый газ.

Также протестные акции прошли в городах Гренобль, Пуатье, Страсбург, Лион, Нант и Монпелье.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Литва: Москва ответила отказом на просьбу о правовой помощи
МВД Франции опубликовало окончательные результаты выборов
«Спартак» впервые с 2001 года стал чемпионом России по футболу
Военные США подтвердили ликвидацию лидера ИГ в Афганистане
Россия внесла в СБ резолюцию о создании безопасных зон в Сирии
СМИ узнали о связях компаний из Китая и КНДР в обход санкций
Пентагон одобрил выделение 8 млрд на военное присутствие в Азии
Губернатор Техаса запретил в штате «города-убежища» для беженцев
Спорт
Новое испытание Знарка: сборная России на ЧМ сыграет с немцами Хозяева успели в Кельне победить претендентов на медали из США, а затем пропустили семь шайб от шведской команды
Авто
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 км/ч (видео) Уникальный Land Speed Cruiser, созданный на базе внедорожника 200-й серии, побил рекорд скорости среди автомобилей класса SUV
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Проживание в российских отелях подорожает
Леди
8 модных новинок, которые поразят кого угодно Глядя на на эти вещи, хочется вскрикнуть: «Мода, что ты делаешь? Прекрати!»
Дети
Полина Гагарина назвала дочь редким именем Дмитрий Исхаков получил свидетельство о рождении ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь