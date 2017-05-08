Корреспондент RT рассказала о своем задержании во Франции

«Полиция все еще держит меня где-то в северных пригородах Парижа. Где свобода прессы?», — написала Дубенски.

По данным телеканала, журналистка вела трансляцию с восточной окраины Парижа, где происходили столкновения протестующих с полицейскими. Правоохранители задержали Дубенски, продержали в полицейском фургоне «в течение 10−15 минут», а после ее везли куда-то «около 30 минут», отмечает телеканал.

Через некоторое время после задержания корреспондент в Twitter сообщила, что была отпущена после «допроса по поводу трансляции» и «средствах безопасности».

Акции протеста начались во Франции после президентских выборов 7 мая, на которых победил кандидат от центристской партии Эмманюэль Макрон. По данным французского Министерства внутренних дел, за него отдали свои голоса 64,8% французов. Его оппонент Марин Ле Пен набрала 35,1% голосов.

Как сообщила газета Le Parisien, акции протеста прошли на северо-востоке Парижа. Полицейские применили против них слезоточивый газ.

Также протестные акции прошли в городах Гренобль, Пуатье, Страсбург, Лион, Нант и Монпелье.