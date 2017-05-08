Водитель BMW сбил маму с ребенком в Минске — женщина погибла
Следователи устанавливают обстоятельства смертельной аварии, возбуждено уголовное дело.
Следователи устанавливают обстоятельства смертельной аварии, возбуждено уголовное дело.
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Водитель BMW совершил ДТП, в котором погибла женщина и пострадал трехлетний ребенок, сообщили Sputnik в УСК по Минску.
«Водитель автомобиля BMW двигаясь по улице Солтыса, со стороны Ваупшасава, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После чего врезался в стоящий в соседней полосе троллейбус. В результате ДТП женщина погибла на месте», — рассказал официальный представитель УСК Алексей Климович.
Он добавил, что дочь 33-летней погибшей женщины с травмами была доставлена в больницу. Жизни трехлетней девочки ничего не угрожает.
Кроме того, по информации следователей, в больнице находятся четверо мужчин, находившиеся в салоне иномарки.
«По факту
Назначен ряд экспертных исследований. Проводится расследование.