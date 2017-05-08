Водитель BMW сбил маму с ребенком в Минске — женщина погибла

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Водитель BMW совершил ДТП, в котором погибла женщина и пострадал трехлетний ребенок, сообщили Sputnik в УСК по Минску.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22:00 в воскресенье в Минске.

«Водитель автомобиля BMW двигаясь по улице Солтыса, со стороны Ваупшасава, совершил наезд на переходивших по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора женщину с дочерью. После чего врезался в стоящий в соседней полосе троллейбус. В результате ДТП женщина погибла на месте», — рассказал официальный представитель УСК Алексей Климович.

Он добавил, что дочь 33-летней погибшей женщины с травмами была доставлена в больницу. Жизни трехлетней девочки ничего не угрожает.

Кроме того, по информации следователей, в больнице находятся четверо мужчин, находившиеся в салоне иномарки.

«По факту дорожно-транспортного происшествия УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — добавил Климович.

Назначен ряд экспертных исследований. Проводится расследование.