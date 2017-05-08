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09:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Владельца стоянки в Красноярске обязали возместить стоимость угнанного авто

Красноярский краевой суд обязал владельца частной автостоянки возместить ущерб водителю, у которого угнали машину.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Истец поставил транспортное средство на стоянку, но ночью его похитили неизвестные. Материалы дела опубликованы на официальном сайте Краевого суда.

Мужчина посчитал, что между ним и ответчиком был заключен формальный договор. Он потребовал от владельца частной стоянки возместить стоимость похищенной машины, но тот отказался. Тогда истец обратился в суд.

Так, в сентябре 2016 года Советский суд постановил выплатить в пользу истца 439 тыс. рублей. Однако ответчик настаивал, что факт угона не был доказан судом. Он предположил, что машину мог увезти и сам владелец.

Судья заявил, что ответчик не выполнил обязательства «по временному хранению автомобиля». Это подтверждают материалы дела. В результате Краевой суд оставил решение без изменений.

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Владельца стоянки в Красноярске обязали возместить стоимость угнанного авто
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