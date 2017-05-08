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09:34 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске ночной ураган снес крыши и повалил деревья

В Омске ночной ураган снес крыши и повалил деревья.

Сообщения о сорванных крышах и рухнувших деревьях появились сразу в нескольких омских пабликах. Так, на левом берегу у магазина возле БСМП оторвались несколько кусков шифера с крыши, на улице Пригородная дерево упало на автомобиль.

Больше всего пострадали жители частных домов на улице Урицкого, где упавший электрический столб потянул за собой остальные. Удалось ли пострадавшим омичам восстановить электричество, пока неизвестно.

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