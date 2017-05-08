На Донбассе перед кортежем Захарченко рванули две бомбы — росСМИ

На дороге, ведущей к мемориальному комплексу «Саур-Могила» на территории, захваченной «ДНР», произошло два взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент случился прямо перед тем, как по дороге должен был проехать кортеж главаря «ДНР» Александра Захарченко.

В результате взрывов никто не пострадал, участок трассы перекрыли.

Как стало известно, Захарченко, а также один из глав «ДНР» Денис Пушилин должны были принимать участие в праздновании 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Позже в «ДНР» прокомментировали произошедшее.

Как сообщал «Обозреватель», ранее стало известно, что в Донецке готовятся бунты против Захарченко.