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09:51 (мск), источник: Обозреватель

На Донбассе перед кортежем Захарченко рванули две бомбы — росСМИ

Взрывы произошли на пути к «Саур-Могиле».

На дороге, ведущей к мемориальному комплексу «Саур-Могила» на территории, захваченной «ДНР», произошло два взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент случился прямо перед тем, как по дороге должен был проехать кортеж главаря «ДНР» Александра Захарченко.

В результате взрывов никто не пострадал, участок трассы перекрыли.

Как стало известно, Захарченко, а также один из глав «ДНР» Денис Пушилин должны были принимать участие в праздновании 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Позже в «ДНР» прокомментировали произошедшее.

Как сообщал «Обозреватель», ранее стало известно, что в Донецке готовятся бунты против Захарченко.

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