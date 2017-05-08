Два человека пострадали в аварии в Нижнекамском районе
(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске автомобиль «Лада» под управлением 71-летней женщины врезался в дерево, пострадали водитель и пассажирка, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске автомобиль «Лада» под управлением 71-летней женщины врезался в дерево, пострадали водитель и пассажирка, сообщили ИА «Татар-информ» в
Информация о происшествии поступила на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне вечером. ДТП произошло на пятом километре автодороги Нижнекамск — Ильинка.
На место выехали спасатели ПСЧ № 63, полицейские и медики.
В результате пострадала 71-летняя водитель легковушки и ее 64-летняя пассажирка. Обе женщины доставлены в травмпункт.