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10:08 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане внедорожник с отлетевшим колесом опрокинулся в кювет: есть пострадавшие

На трассе Казань-Ульяновск у внедорожника во время движение отлетело правое заднее колесо, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло 6 мая в 12.24.

 — Очевидцы сообщили, что в 4-х километрах от села Лесные Моркваши на трассе Казань — Ульяновск в кювет съехал автомобиль «Тойота Ленд Крузер». На место выехали пожарные, сотрудники ГИБДД и медики, — сообщили в ведомстве.

Позже выяснилось, что во время движения у автомобиля отлетело правое заднее колесо и 67-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет и перевернулась.

 — В аварии пострадали две пассажирки автомобиля — 66-летняя жена водителя и его 9-летняя внучка. Женщину госпитализировали, девочке оказали медицинскую помощь на месте, — добавили в ведомстве.

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