ДТП с пассажирским автобусом в Сочи. Стала известна предварительная версия аварии

Шесть человек пострадали.

По предварительной версии, которую «Вестям Сочи» озвучили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации г. Сочи, водителю автобуса стало плохо, после чего и произошло ДТП. Возможно у него случился микроинсульт. Более точную информацию о его состоянии здоровья сообщат сочинские медики после комплексного обследования.