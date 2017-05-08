ДТП с пассажирским автобусом в Сочи. Стала известна предварительная версия аварии
Напомним, 7 мая в Имеретинской низменности при подъезде к Олимпийскому парку пассажирский автобус съехал с дороги, протаранил клумбу с пальмами и врезался в забор.
Напомним, 7 мая в Имеретинской низменности при подъезде к Олимпийскому парку пассажирский автобус съехал с дороги, протаранил клумбу с пальмами и врезался в забор.
Шесть человек пострадали.
По предварительной версии, которую «Вестям Сочи» озвучили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации г. Сочи, водителю автобуса стало плохо, после чего и произошло ДТП. Возможно у него случился микроинсульт. Более точную информацию о его состоянии здоровья сообщат сочинские медики после комплексного обследования.