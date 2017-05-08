Рейс Москва — Екатеринбург задержался на 9 часов
Пассажиры авиакомпании «NordWind» опять были вынуждены ждать самолета в аэропорту несколько часов — рейс из Шереметьево сел в Кольцово в 11.20 вместо 02.50.
Пассажиры авиакомпании «NordWind» опять были вынуждены ждать самолета в аэропорту несколько часов — рейс из Шереметьево сел в Кольцово в 11.20 вместо 02.50.
Рейс был совмещен с PegasFly. О причинах задержки не сообщается.
«Северный Ветер» часто попадает в новости о задержках самолетов этой весной на длительное время: рейс из Екатеринбурга в Ларнаку пассажирам пришлось ждать 12 часов, а ранее авиакомпания задержала перелет Симферополь — Москва на 18 часов.