Рейс Москва — Екатеринбург задержался на 9 часов

Рейс был совмещен с PegasFly. О причинах задержки не сообщается.

«Северный Ветер» часто попадает в новости о задержках самолетов этой весной на длительное время: рейс из Екатеринбурга в Ларнаку пассажирам пришлось ждать 12 часов, а ранее авиакомпания задержала перелет Симферополь — Москва на 18 часов.