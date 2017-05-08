В Ростовской области похитили трехлетнего мальчика

«По данным следствия, 7 мая 2017 года примерно в 12 часов 30 минут неустановленные лица, находясь на улице Ленина в г. Морозовске, похитили 3 -летнего мальчика. Усадив его в автомобиль, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Было заведено дело о похищении несовершеннолетнего, сформирована следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей, криминалистов аппарата следственного управления и оперативных сотрудников полиции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются лица, причастные к похищению.