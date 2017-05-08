В Ростовской области похитили трехлетнего мальчика
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Неизвестные в городе Морозовске в Ростовской области усадили трехлетнего мальчика в автомобиль и скрылись, следователи завели дело о похищении, сообщает СК РФ.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Неизвестные в городе Морозовске в Ростовской области усадили трехлетнего мальчика в автомобиль и скрылись, следователи завели дело о похищении, сообщает СК РФ.
«По данным следствия, 7 мая 2017 года примерно в 12 часов 30 минут неустановленные лица, находясь на улице Ленина в г. Морозовске, похитили 3 -летнего мальчика. Усадив его в автомобиль, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Было заведено дело о похищении несовершеннолетнего, сформирована
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются лица, причастные к похищению.