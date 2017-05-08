В Татарстане задержан стрелявший в сотрудников полиции мужчина

Накануне при задержании, 59-летний безработный ранее судимый Казанец, подозреваемый в уничтожении чужого имущества, открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Мужчине удалось крыться с места преступления, в результате инцидента никто не пострадал.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех подробностей произошедшего.