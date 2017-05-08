В Краснодаре полиция ищет дрифтера на BMW

Таким опасным развлечением он занимался в центре краевой столице — на пересечения улиц Красной и Северной. Этим он привлек внимание прохожих, а теперь и стражей порядка.

На выложенном в соцсетях ролике видно, что рулевой иномарки перегородил дорогу остальным авто, начал кружиться на одном месте, совершая крутые повороты. Затем он резко выпрямился и направился в сторону улицы Рашпилевской.