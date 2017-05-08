В Краснодаре полиция ищет дрифтера на BMW
В Краснодаре полиция разыскивает водителя BMW, который стал известен в соцсетях своим искусством дрифтовать.
В Краснодаре полиция разыскивает водителя BMW, который стал известен в соцсетях своим искусством дрифтовать.
Таким опасным развлечением он занимался в центре краевой столице — на пересечения улиц Красной и Северной. Этим он привлек внимание прохожих, а теперь и стражей порядка.
На выложенном в соцсетях ролике видно, что рулевой иномарки перегородил дорогу остальным авто, начал кружиться на одном месте, совершая крутые повороты. Затем он резко выпрямился и направился в сторону улицы Рашпилевской.
«Звездой интернета» заинтересовались правоохранители, сообщили ГТРК «Кубань» в