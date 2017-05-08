Ураган в Новосибирске валил деревья и поднимал пыльные бури
Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями последствий штормового ветра, который поднялся в городе 8 мая.
Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями последствий штормового ветра, который поднялся в городе 8 мая.
Ураган в Новосибирске валил деревья и поднимал пыльные бури, многочисленные фотографии присылают новосибирцы в редакцию «Вестей», часть фотографий публикуют крупнейшие сообщества города в социальной сети «Вконтакте».
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