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12:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Ураган в Новосибирске валил деревья и поднимал пыльные бури

Новосибирцы делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями последствий штормового ветра, который поднялся в городе 8 мая.

Ураган в Новосибирске валил деревья и поднимал пыльные бури, многочисленные фотографии присылают новосибирцы в редакцию «Вестей», часть фотографий публикуют крупнейшие сообщества города в социальной сети «Вконтакте».

В центре города продолжительный порыв сильного ветра спровоцировал пыльную бурю. Аналогичные явления замечены по всему городу. Местами пыльные бури насколько сильны, что создается эффект смены цвета небес.

На трассе в сторону Томска крупная береза упала на проезжую часть, создав незначительные затруднения движения, передают наши читатели.

На остановке «Восход» ветер вырвал остановку, видеозапись опубликовали наши коллеги из портала НГС. Новости.

Во двое дома в Академгородке веер сломал дерево, крона упала на проезд.

«Вести» следят за развитием событий.

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