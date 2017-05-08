Ураган в Новосибирске валил деревья и поднимал пыльные бури, многочисленные фотографии присылают новосибирцы в редакцию «Вестей», часть фотографий публикуют крупнейшие сообщества города в социальной сети «Вконтакте».



В центре города продолжительный порыв сильного ветра спровоцировал пыльную бурю. Аналогичные явления замечены по всему городу. Местами пыльные бури насколько сильны, что создается эффект смены цвета небес.

На трассе в сторону Томска крупная береза упала на проезжую часть, создав незначительные затруднения движения, передают наши читатели.