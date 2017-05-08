Спасатели Татарстана вызволили собаку из канализационного колодца

Информация о случившемся поступила накануне на единый номер вызова экстренных служб 112. Заявитель сообщил, что в канализационный колодец возле дома № 18 по Гоголя несколько дней назад провалилась собака, она громко лает и скулит. Мужчина обращался в службы защиты животных, но получил отказ, просит помощи спасателей.

Прибывшие на место спасатели ПСО № 2 извлекли собаку из колодца.