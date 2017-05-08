В Нижнем Новгороде в ДТП на Кузбасской погиб человек

Авария произошла вечером 7 мая на мосту через железнодорожные пути. По словам очевидцев, водитель «Лады» врезался во фронтальный погрузчик сзади. При этом один человек вылетел из легкового автомобиля через лобовое стекло.

По неофициальным данным, погибший был сотрудником полиции. Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД.