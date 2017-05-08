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12:08 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде в ДТП на Кузбасской погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали в результате ДТП на улице Кузбасской в Нижнем Новгороде, сообщают очевидцы в социальной сети.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла вечером 7 мая на мосту через железнодорожные пути. По словам очевидцев, водитель «Лады» врезался во фронтальный погрузчик сзади. При этом один человек вылетел из легкового автомобиля через лобовое стекло.

По неофициальным данным, погибший был сотрудником полиции. Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники ГИБДД.

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