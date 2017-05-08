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12:05 (мск), источник: Новый Калининград

МЧС: Жителей взорвавшегося дома разместили в маневренном фонде в Черняховске

Жителей дома, где в воскресенье произошел взрыв, разместили в маневренном фонде в Черняховске. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Источник: Новый Калининград

В 13:47 в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что в пос. Веселовка Черняховского района, по ул. Новосёлов произошел взрыв без последующего горения (предположительно газового оборудования). Дом двухэтажный, на 12 квартир, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

В результате взрыва частично разрушены две квартиры. Психологическую помощь пострадавшим на месте ЧС осуществляли психологи ГУ МЧС России по Калининградской области.

Напомним, в воскресенье, 7 мая, из-за взрыва газовоздушной смеси в 12-квартирном доме в Черняховском районе пострадали один взрослый и четверо детей. Одного ребенка спасатели извлекли из-под завалов. Всего в разрушенном доме проживало более 30 человек.

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