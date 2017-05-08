МЧС: Жителей взорвавшегося дома разместили в маневренном фонде в Черняховске

В 13:47 в ОДС ЦУКС поступило сообщение о том, что в пос. Веселовка Черняховского района, по ул. Новосёлов произошел взрыв без последующего горения (предположительно газового оборудования). Дом двухэтажный, на 12 квартир, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

В результате взрыва частично разрушены две квартиры. Психологическую помощь пострадавшим на месте ЧС осуществляли психологи ГУ МЧС России по Калининградской области.